BIST 1.189
DOLAR 7,95
EURO 9,33
ALTIN 488,03
HABER /  DÜNYA
ADV Usta şefler Simfer’i tercih eder

Maske takmadı! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'ten 7 ay sonra ilk ziyaret

İNGİLTERE Kraliçesi II. Elizabeth koronavirüs nedeniyle 7 ay sonra veliaht Prens William ile birlikte Porton Down Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti. Elizabeth'in maskesiz olması dikkat çekti.

Abone ol

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dijital ortamda görevine devam eden İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth, Mart ayından bu yana ilk kez fiziksel olarak ziyaret gerçekleştirdi. 94 yaşındaki Kraliçe’nin maske takmaması dikkat çekti.

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Kraliçe’nin sağlık görevlilerine ve bilim insanlarına danıştıktan sonra maske takmamaya karar verdiği belirtildi.

Kraliçe, torunu veliaht Prens William ile Salisbury yakınlarındaki Porton Down Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı’nı ziyaret ederek bilgi aldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Antalya Valisi Ersin Yazıcı: Korona cezalarının tahsilatı başlıyor
İYİ Parti'yi karıştıracak iddia! 'Oy verilmeyecekler' listesi Akşener'in bilgisi dahilinde hazırlandı
Fahrettin Koca iki il adı verip uyardı: 1 haftadan beri artış var rehavete kapılmayın
İzmir'de kadın soluğu mahkemede aldı eşini şok eden karar: Evli olsan da yapamazsın
Erdoğan talimat vermişti! Meslek örgütlerine çatı kanunu geliyor
AK Partili Orhan Miroğlu: HDP parçalandı Demirtaş oyları CHP ve İYİ Parti'ye pazarlıyor!
ÖNCEKİ HABERLER
Grip aşısında kriz büyüyor! İstanbul Eczacılar Odası Başkanı duyurdu yine ertelendi
Televizyon izlerken geldi hala unutamıyor! Konya'da maganda kurşunu adres sormadı
Kayseri’de ilkokul öğrencisi 2 kız çocuğu Karton teleskopla NASA’da dereceye girdi
KYK burs başvurusu başlıyor 2020 e devlet üzerinden başvuru yapma
İstanbul Havalimanı ‘Sıfır Atık’ belgesini aldı
İzmir'de konut satışları yüzde 7,7 oranında azaldı
Yorumlar