Grip aşısında kriz büyüyor! İstanbul Eczacılar Odası Başkanı duyurdu yine ertelendi

İSTANBUL Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, hafta sonu dağıtılması planlanan grip aşısının dağıtımının ‘haftaya kaldığını’ duyurdu.

Abone ol

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, grip aşısının dağıtımının ne zaman olacağına ilişkin açıklama yaptı.

Habertürk’e konuşan Sarıalioğlu, aşının dağıtımının gelecek haftaya kaldığını söyledi.

Daha önce bu hafta sonu eczanelere dağıtımının yapılacağı duyurulan grip aşılarının dağıtımının gelecek haftaya kaldığını duyuran Sarıalioğlu, risk gruplarında olanların zatürre aşılarına erişiminin ise sağlandığını aktardı.

Sarıalioğlu, İstanbul’da eczane başına yaklaşık 30 adet aşının düşeceğinin de altınızı çizdi.

“Ücretsiz olsun” çağrısı

Eczanelerde parayla satılacak olan grip aşıları için birçok tabip odası, “ücretsiz olması” çağrısı yaptı.

Grip salgının da artması beklenen ekim ayında, yurttaşlar grip aşısına erişebilmek için eczanelerde sipariş sırasına giriyor.