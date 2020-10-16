BIST 1.189
DOLAR 7,94
EURO 9,30
ALTIN 487,41
HABER /  GÜNCEL
ADV Usta şefler Simfer’i tercih eder

Konya'da avukata bıçaklı saldırı gerçekleştirildi: Sol gözünü kaybetti

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da (29) bıçaklı saldırıya uğraması sonucu yaralanan avukat Asilcan Tuzcu, bir gözünü kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştirenleri ararken avukatın aldığı bir bıçak darbesinin de şah damarına 2 santimetre aralıkta olduğu kaydedildi.

Abone ol

Saldırı, dün saat 18.30 sıralarında Akşehir ilçesine bağlı Altunkalem Mahallesi'nde yaşandı. Avukat Asilcan Tuzcu, evinin bulunduğu apartmanın girişinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Gözünden ve boynundan bıçaklanan Tuzcu, kanlar içinde kaldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuzcu, ilk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Polis, saldırıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Sol gözü görme yetisini kaybetti

Ameliyat edilen Avukat Asilcan Tuzcu’nun sol gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenildi. Tuzcu’nun boynundaki yaranın ise şah damarına 2 santimetre mesafede olduğu belirtildi. 

 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 11 mermiyle baldızı ve bacanağını öldüren Mükremin Turan: Canavarca hisle öldürmedim... Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fahrettin Koca iki il adı verip uyardı: 1 haftadan beri artış var rehavete kapılmayın
İzmir'de kadın soluğu mahkemede aldı eşini şok eden karar: Evli olsan da yapamazsın
Erdoğan talimat vermişti! Meslek örgütlerine çatı kanunu geliyor
AK Partili Orhan Miroğlu: HDP parçalandı Demirtaş oyları CHP ve İYİ Parti'ye pazarlıyor!
Selahattin Demirtaş, Şirin Payzın'a konuştu: Erdoğan benden korktuğu için cezaevinde tutuyor
Milyonların beklediği 5 günlük tatil fırsatı! Yılın son tatilinde yer kalmadı
ÖNCEKİ HABERLER
Akhisar Belediyespor Basketbol Takımı’nda 13 kişinin testi pozitif çıktı
Bayram mesajına yasak geliyor! Artık izin almak zorundalar
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Adım Adım İktidara Projesi toplantısında açıklamalar
İlyas Salman aslen nereli kaç yaşında eşi ve çocukları kimdir?
Kahramanmaraş'ta 9 gündür kayıp gençten acı haber geldi! Çuvalın içinde bulundu
İlyas Salman eşi Gülser Salman nereli kaç yaşında?
Yorumlar