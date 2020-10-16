Konya'da avukata bıçaklı saldırı gerçekleştirildi: Sol gözünü kaybetti

KONYA'da (29) bıçaklı saldırıya uğraması sonucu yaralanan avukat Asilcan Tuzcu, bir gözünü kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştirenleri ararken avukatın aldığı bir bıçak darbesinin de şah damarına 2 santimetre aralıkta olduğu kaydedildi.

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Saldırı, dün saat 18.30 sıralarında Akşehir ilçesine bağlı Altunkalem Mahallesi'nde yaşandı. Avukat Asilcan Tuzcu, evinin bulunduğu apartmanın girişinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Gözünden ve boynundan bıçaklanan Tuzcu, kanlar içinde kaldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuzcu, ilk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Polis, saldırıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Sol gözü görme yetisini kaybetti

Ameliyat edilen Avukat Asilcan Tuzcu’nun sol gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenildi. Tuzcu’nun boynundaki yaranın ise şah damarına 2 santimetre mesafede olduğu belirtildi.