Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan'dan 'seyircili maç' değerlendirmesi: Gözden geçirilmeli

Prof. Dr. Necmi İlhan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'seyircili maç' kararına ilişkin konuştu. Görülen vaka sayılarını hatırlatan İlhan, locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınması kararının gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun 17 Ekim’den itibaren başlayacak olan lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınması kararına yönelik, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, vaka sayılarının ulaştığı noktalar sebebiyle bu tür sosyal aktiviteler için açılmanın daha erken olduğunu ve eğer açılırsa da kesinlikle çok dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Maçların seyircili oynanması konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu tavsiyesi doğrultusunda en azından ilk yarı için maçların seyircisiz oynanmasına devam edilmesi gerektiğini vurguladığını hatırlatan Prof. Dr. İlhan, “Maçlar toplu olarak bir araya gelinen, heyecanlı olunan, fiziksel mesafenin korunamayabileceği durumlar oluşturuyor. Ama eğer böyle bir karar alındıysa, maçlara bu şekilde bir seyirci alınacaksa yüzde 50 sınırı doğru olabilir. Ama giriş çıkışlara kesinlikle kontrol edilmesi gerekiyor. Giriş ve çıkışlarda kesinlikle fiziki mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.

İlhan, "Aynı zamanda tuvalet gibi kapalı alanlarda dikkatli olunması gerekiyor. Yiyecek-içecek satışının engellenmesi ve yine içeride localarda da, oturulan yerlerde de mutlaka 2 metreye kadar fiziki mesafe olması, temiz hava ile havalandırılması gerekiyor. Stadyuma gidildiği zaman sadece içeride bir yoğunluk yok, çıkışta ya da girişte de yoğunluk oluyor. Çıkışta belli sırayla insanların çıkmasına izin verilmeli ki dışarıda bulaş olmasın." sözlerini kullandı.

İlhan, "Futbol Federasyonu'nun şunu yapması gerektiği düşüncesindeyim; her yerde fiziki mesafeyi gözetecek şekilde kontrol edecek sayıda adam bulundurmalı. Mutlaka maske koşullarına riayet edilmeli. Keza kapalı alanlarda el hijyenlerine dikkat edecek donanımı da bulundurması gerekiyor. Aksi halde riskin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Necmi İlhan: Maçların seyircisiz devam etmesi uygun

Maçların sadece stadyum içerisinde değil, maç öncesinde kullanılması durumunda toplu taşımalarda da bir yoğunluğa yol açabileceğini belirten Prof. Dr. İlhan, “Toplu taşıma biliyorsunuz bulaşın en fazla olduğu yerlerden bir tanesi. Hatta iş saati ile denk gelebilecek zamanları da düşündüğümüzde burada oluşacak yoğunluk da yine riski artıracaktır. Tabii burada maça gidecek vatandaşlarımızın yine kendi imkanları ile gitmelerini, arabada en fazla 3 kişi olacak şekilde maske takmalarını ve cam açık şekilde seyahat etmelerini önermemiz gerekiyor. İstanbul için düşünelim, toplu taşıma sadece kara yolu ile sınırlı değil, vapur var, metrobüs var, büyükşehirlerin çoğunda metro var. Buralarda da bu riskin artmasına sebep olacağı için ben halihazırda geldiğimiz şu rakamlara baktığımızda yine Futbol Federasyonu'nun kararını gözden geçirmesi ve maçların seyircisiz oynanmaya devam etmesinin uygun olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Localarda yüzde 50 oranında seyirci alınması durumunda o locada yer alan herkesin eğer bir kişide pozitif çıkarsa temaslı listesine dahil edileceğini hatırlatan İlhan, “Burayı kapalı alan olarak kabul etmek gerekiyor. Zira neden, dediğim gibi insanlar bir arada oluyor ve yoğunlaşma çok fazla. Yani insanlar birbirleri ile temas halinde olacaklar burada. Heyecan olacak, gol atılacak, gol yenilecek. Çok güzel şeyler bunlar. Hepimiz maç seyretmeyi seviyoruz. Maç seyretmeyi çok özledik. Canlısını da özledik. Ama yani burada bir HES kodu taraması yapıldığında da insanların şuna dikkat etmesi gerekiyor; eğer o sırada aynı locada bulunduğu bir kişide pozitiflik söz konusu olur ise kendisinin de 14 günü karantinada geçireceğini bilmesi gerekiyor. Maçlara da bu şekilde düşünerek gitmesi gerekiyor. Ben alt liglerde bunu sağlamanın biraz güç olacağını düşünüyorum. Büyük liglerde de aynı şey geçerli. HES kodu pozitif çıktıktan sonra kişi temaslı muamelesi görecek ve 14 gün işinden gücünden olacak, bunu da iyi düşünmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. İlhan, sözlerini şöyle noktaladı: Ne kadar çok bağırarak çağırarak konuşursak, ne kadar çok heyecanlanırsak açıkçası sekresyonumuz daha çok oluyor. Sekresyon çok olunca da çevreye bulaş artıyor. Çevreye bulaşı engellemenin yolu da yine maske takmak. Ama maç süresi uzadıkça, bir de insanlar 1 buçuk saat orada bulunmuyor ki. 1-2 saat öncesinde gidiyor ve 3-4 saati buluyor. "