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Fahrettin Koca iki il adı verip uyardı: 1 haftadan beri artış var rehavete kapılmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''1 haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz. Vatandaşlardan istirhamım geçen haftalardaki düşüşe güvenerek rehavete kapılmayalım.'' dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti. Bakan Koca, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

İki ilin adını verip uyarılarda bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı; ''Salgına karşı 7 aydır gece gündüz çalışma yapıyoruz. En gelişmiş ülkelerde bile sağlık sistemi kapasitesinin yetersiz olduğunu gördük. Bizim sağlık sistemimiz başarılı bir şekilde mücadele etti.

''7 aydır gecesiz gündüzsüz bir mücadele veriyoruz''
Koronavirüs salgınına karşı 7 aydır gecesiz gündüzsüz bir mücadele veriyoruz. Güçlü sağlık altyapımız, nitelikli ve fedakar sağlık çalışanlarımız, güçlü kamu kaynaklarımız sayesinde dünyadaki birçok ülkenin aksine bu felakete karşı direncimizi koruduk."

''Rehavete kapılmayalım''
Birkaç haftadır ülke genelinde düşüş yaşadık. 1 haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz. Vatandaşlardan istirhamım geçen haftalardaki düşüşe güvenerek rehavete kapılmayalım.

''Bizler tedbirimizi alalım ki sağlık çalışanlarımız nefes alabilsin''
Kalabalıktan ve yakın temastan uzak duralım. Maskelerimizi çıkarmayalım ellerimizi sık sık yıkayalım. Bu tedbir bizi sadece koronavirüsten değil grip ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarında da bizi koruyor. Bizler tedbirimizi alalım ki sağlık çalışanlarımız nefes alabilsin.

''Sağlık sistemimiz başarılı bir sınav verdi''
En gelişmiş ülkelerde bile sağlık sistemi kapasitelerinin ve üretimin yeterli gelmediğine şahit olduk. Oysa bizler ilk günden beri yerli üreticilerimizle maskeden koruyucu malzemeye, ilaçtan solunum cihazına kadar her türlü tedariğimizi kendimiz sağlayabildik. Ülke içinde ihtiyaçlarımızı karşıladığımız gibi 150'den fazla ülkeye bu sıkıntılı günlerde yardım eli uzattık. Sağlık sistemimiz başarılı bir sınav verdi.''

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