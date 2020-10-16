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Tekirdağ'da şaşırtan anlar: Otomobilin arkasından 15 kaçak göçmen çıktı

TEKİRDAĞ'da inanılması güç görüntüler kayda geçti. Hafif ticari araçta yurt dışına çıkış hazırlığındaki 15 kaçak göçmen yakalandı, araç sürücüsü gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine 34 FE 4229 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada; en fazla 5 kişinin sığabileceği değerlendirilen arka tarafta 11'i Suriye ve 4'ü Mısır uyruklu olmak üzere 15 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirtilen kaçak göçmenlerin taşındığı aracın sürücüsü E.S. ise gözaltına alındı.

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