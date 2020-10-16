Erdoğan talimat vermişti! Meslek örgütlerine çatı kanunu geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın meslek örgütleriyle ilgili çalışma yapılması talimatı üzerine AK Parti harekete geçti. Bütçe çıktıktan sonra meslek örgütleriyle ilgili yasa Meclis’e gelecek.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili açıklamalarına "sesi çağlar öncesinden gelen şahıs" bildirisiyle karşılık veren Ankara Barosu büyük tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla meslek örgütleriyle ilgili çatı kanun düzenlemesi getirilereceğini yazdı.

Bugünkü köşesinde konuyu gündemine alan Selvi, şu ifadeleri kullandı; "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meslek örgütleriyle ilgili çalışma yapılması talimatı üzerine AK Parti harekete geçti. Bütçe çıktıktan sonra meslek örgütleriyle ilgili yasa Meclis’e gelecek. 2020 yılında çoklu baro kuruldu, 2021’e ise çoklu meslek örgütleriyle gireceğiz."

1-Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere, meslek kuruluşlarının isminin başındaki 'Türk' ibaresi artık kullanılmayacak.

2-Tüm meslek kuruluşlarını içine alan bir “çatı kanun” getiriliyor. Meslek kuruluşlarının seçim sistemleri delege yapısı, idari ve mali yönden denetimi yeniden düzenlenecek. Bu çatı kanunun altında ise meslek kuruluşlarının özel durumlarına ilişkin düzenlemeler yer alacak.

3-Bir meslek dalında bir değil, çoklu meslek kuruluşlarının kurulmasına izin verilecek. Bunun kriterleri kanunla belirlenecek.

Erdoğan’dan meslek örgütleri için düzenleme çağrısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Yargı reformu strateji belgemizde yer alan taahhütlerimizden henüz kanunlaşmamış olanlarla ilgili hazırlıkları da hızlandırmalıyız" diye konuşmuştu.



Adalet Bakanlığı’nın "avukatlık ve barolarla ilgili bir yasa hazırlığında olunmadığı" açıklamasının ardından Erdoğan, baro ve meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söylemişti.

''Bu örnek dahi...''

Cumhurbaşkanı, "Ankara Barosu'nun ve aynı zihniyetteki yapıların Diyanet İşleri Başkanımız ile onun şahsında İslam'a yönelik fütursuz saldırılarına şahit olduk. Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetini ve ehemmiyetini göstermiştir" ifadesini kullanmıştı.