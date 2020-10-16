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Edirne'de masaj salonuna fuhuş baskını! Zorla tutulan 3 kadın kurtarıldu

EDİRNE'de bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 3 kadın kurtarıldı. Operasyonda salon sahibi gözaltına alındı.

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 3 kadın da kurtarıldı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan bir masaj salonuna operasyon düzenledi. Operasyonda iş yeri sahibi S.Y. gözaltına alındı. Polis, zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 3 kadını kurtardı. Şüpheli S.Y. ve 3 kadın, hastanede sağlık kontrolünden geçildikten sonra emniyete götürüldü.

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