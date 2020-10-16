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Şanlıurfa'da işçilerin minibüsü TIR'la çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep Otoyolu'nun 20'nci kilometresindeki Karaköprü ilçesine bağlı Demircik kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Tarım işçilerini taşıyan Vedat A.'nın kullandığı Ford marka 63 ABE 691 plakalı minibüs, İbrahim Y.'nin kullandığı 33 DJU 76 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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