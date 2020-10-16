Hataylı genç heykelde kullandığı malzemeyi öğrenince çok şaşıracaksınız

Kentte uzun yıllardır mozaik ve heykel sanatçılığı ile uğraşan Mervan Altınorak, iki yıl önce çevre kirliliğine dikkat çekmek için hurda parçaları ile heykel yapmaya başladı. Altınorak'ın yaptığı heykeller herkes tarafından beğeniyle karşılandı.