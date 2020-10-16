Hataylı genç heykelde kullandığı malzemeyi öğrenince çok şaşıracaksınız
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan sanatçı Mervan Altınorak, 2 yılda yaptığı heykeller görenleri şaşırttı.
Kentte uzun yıllardır mozaik ve heykel sanatçılığı ile uğraşan Mervan Altınorak, iki yıl önce çevre kirliliğine dikkat çekmek için hurda parçaları ile heykel yapmaya başladı. Altınorak'ın yaptığı heykeller herkes tarafından beğeniyle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın önderliğindeki 'Sıfır Atık' projesini desteklemek ve çevre kirliliğine dikkat çekmek için hurda parçaları ile heykeller yaptığını anlatan Altınorak, hurda parçalardan 2 yılda toplam 35 ton ağırlığında çeşitli heykeller yaptığını dile getirdi.
Altınorak, bugüne kadar atık ve hurda parçalarıyla at, geyik, kartal, kelebek, flamingo, büst, kurt, el, kelaynak, tavus kuşu, fener balığı, kamera, masa, sehpa ve kelebek heykelleri yaptığını belirtti.
Konuşmasında Altınortak "İşe ABD’den bir Türk vatandaşının talebi ile başlamıştım. İlerleyen günlerde ülkemizde sıfır atık projesinin desteklenmesi gerektiğini düşünerek devam ettim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yürüttüğü 'Sıfır Atık' projesini desteklemek ve halkımıza çevresel atıklara, çevre kirliğine karşı duyarlılık amacıyla çalışmaya devam ediyorum." dedi.