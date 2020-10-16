Edirne'de çuvallarda ele geçirildi! Yunanistan'a götürülecekti

EDİRNE'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 500 kilo kaçak midye ele geçirildi.

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Enez Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları kamyonette yaptıkları aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 500 kilo kaçak midye ele geçirdi. Midyelere el konulurken, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Canlı oldukları belirlenen midyeler, teslim edildikleri Enez Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi'nde denize döküldü. Şüpheliler haklarında 'Su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, araç ise trafikten menedildi.