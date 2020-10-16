Emin Pazarcı'nın eşi Beyza Pazarcı kimdir kaç yaşında?

Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı yoğun bakıma alındı ve sağlık durumunun kritik olduğu söylendi. Aort damarı yırtılan Emin Pazarcı'nın hayatı ise merak konusu oldu. Peki uzun yıllar gazetecilik yapan, sevilen isim Emin Pazarcı'nın eşi Beyaz Pazarcı kimdir, yaşı kaç?

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Gazeteci Emin Pazarcı'nın aort damarı yırtıldı geçtiğimiz gün apar topar hastaneye götürüldü. Yoğun bakıma alınan Gazeteci Emin Pazarcı'nın durumunun kritik olduğu açıklandı. Sevilen gazeteci Emin Pazarcı'nın hayatı ise merak konusu oldu. Peki uzun yıllar gazetecilik yapan, sevilen isim Emin Pazarcı 2016 yılında Beyza Pazarcı ile evlendi.

Durumu kritik

Gazeteci Emin Pazarcı, twitter'dan yaptığı açıklamada Ersoy Dede, Pazarcı'nın ağır ve zor bir ameliyat geçirdiğini ve şu an yoğun bakımda olduğunu söyledi. Pazarcı'nın oğlu ile görüştüğünü ve önümüzdeki 24 saatin kritik olduğunu belirten Dede, Pazarcı'nın hayati tehlikesi olduğunu kaydetti.

Emin Pazarcı 2016 yılında Beyza Pazarcı ile evlendi.

Emin Pazarcı kimdir?

Gazi Üniversitesi İşletme Bölümünde tahsil hayatına devam ettiği yıllarda, medya dünyasında çalışmaya başladı. Emin Pazarcı, 1980 askeri darbenin ardından gazeteci Avni Özgürel ile birlikte Yeni Sözcü Dergisi’ni çıkaran ekip içinde yer aldı. Ancak, haftalık Yeni Sözcü 27. Sayısında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından kapandı. Daha sonra görev aldığı Bakış ve Hamle dergileri de aynı akıbeti paylaştı ve ilk sayılarında Sıkıyönetim Komutanlığı bildirisi ile kapatıldı.

Ardından Akajans ve Tercüman Gazetesi’nde muhabir olarak görev yaptı. Uzun yıllar siyaset, ekonomi, diplomasi, Parlamento, savaş muhabirliği gibi alanlarda çalışmalarda bulundu. Tercüman Gazetesi’nde haber müdürlüğü, Ankara Temsilciliği ve yazarlık görevlerine kadar yükseldi.