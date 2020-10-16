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Almanya defalarca Tesla'yı uyardı ama dinlemediler! Sonunda erişim engellendi

Tesla’nın Almanya’da inşaatına başladığı Gigafactory fabrikasında ödenmeyen faturalar nedeniyle suya erişim engellendi.

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Su şirketi Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) sözcüsü Sandra Ponesky,  Tesla'nın ödemelerinde geride kaldığı konusunda defalarca uyarıda bulunulduğunu ifade etti. Sözcü, "14 günlük ihbar süresi doldu" dedi ve "Tesla'ya diğer müşterilerden farklı davranamayız" ifadelerini kullandı. Ponesky, şirket borçlu olduğu tutarı ödediği anda suyun tekrar açılacağını söylerken Tesla'nın ne kadar borcu olduğu hakkında bilgi vermedi.

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