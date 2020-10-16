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Adana'da çocuk kavgasında iki aile bireyleri birbirine girdi

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da sokakta oynayan çocukların kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü. Çıkan kavgada 5 kişi silahla yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınanlar arasından 1 kişi tutuklandı.

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Olay, 12 Ekim günü, Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 11 Ekim’de sokakta oynayan çocuklar, kavga etti. Ertesi gün çocuklar kavgaya devam etti. Ferhat S., Abdulaziz S. ve Gaffur S.'nin de karıştığı kavga, kısa sürede aileler arasında silahlı kavgaya dönüştü. 

Tabancaların ateşlendiği kavgada Metin S. (54),  Cemal S. (23), Yunus S. (27), Halil S. (58) ve Veysi S. (22) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cemal S., Yunus S., Halil S. ve Veysi S.’yi tedavilerinin ardından, Osman S.’yi de evinde gözaltına aldı.

1 kişi tutuklandı 4 kişi adli kontrolle serbest

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman S., tutuklandı.  Cemal S., Yunus S., Halil S. ve Veysi S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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