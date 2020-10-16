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Lalin ne demek TDK anlamı Lalin Kuran'da geçiyor mu?

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalioğlu'nun bebeklerini kucaklarına almasına artık sayılı günler kaldı. Türkiye'nin birbirine çok yakıştırdığı çiftin bir kızı olacak. Bebeğin adı ise Lalin olacak. Peki Lalin ne demek, TDK'ya göre Lalin anlamı ne ve Lalin ismi Kuran'da geçiyor mu?

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Lalin ne demek, TDK'ya göre Lalin anlamı nedir sorusu günün konusu oldu. Sevilen çift Kenan İmirzalioğlu ve Sinem Kobal'ın bebeklerini kucaklarına almasına artık sayılı günler kaldı. Çiftin bir kız bebekleri olacak. İsmi sır gibi saklanan kız bebeğin adını ise anne Sinem Kobal açıkladı. Çiftin çocuklarının adı Lalin olacak, peki Lalin ne demek ne anlama geliyor?

Lalin isminin anlamı eski dilde kırmızı renkli olan anlamına gelmektedir. Yakut kırmızısı anlamını da taşımaktadır.

İsmin kökeni: Türkçe, Arapça, Farsça.

Sinem Kobal kimdir: Sinem Kobal 14 Ağustos 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Televizyon ve sinema oyuncusu olan Sinem Kobal, Rize Hemşinli bir ailenin kızıdır.

Babası inşaat mühendisi, annesi ise ev hanımıdır. Selena dizisinde Atacan Baybars adlı karakteri canlandıran Kerem adında bir erkek kardeşi bulunmaktadır.

Star TV'de 2003 yılında yayınlanan başrollerini Ali Sürmeli ve Gülben Ergen'in paylaştığı Hürrem Sultan dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştır.


Sinem Kobal, dört yaşında Yıldız Alper bale okulunda başladığı bale eğitimine sekiz yıl devam etmiştir. Royal Akademi'den diplomasını almıştır. İSTEK Vakfı Özel Acıbadem Lisesinden mezun olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Başarılı bir öğrenci olan Sinem Kobal, ortaokulda öğrenci iken, voleybol takımıyla ikincilik ve step birinciliği kazanmıştır. Şimdi ise latin dansı ve Aikido sporu yapmaktadır.

Dormen Tiyatrosunda aldığı eğitimle sanat hayatına giriş yapmış, henüz 13 yaşındayken ilk kez "Dadı" adlı televizyon dizisinde rol almaya başlamıştır. Daha sonra bir sezon da Uygur Tiyatrosu'nda çalışmıştır.


Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü mezunudur.

Atv'de yayınlanmış olan Selena adlı bir fantastik dizide Selena adlı bir karakteri oynamıştır. Akatlar Kültür Merkezi'nde yapılan "Jetix Çocuk Ödülleri Ödül Töreni"nde başrolünü oynadığı Selena dizisi "En Sevilen Yerli Televizyon Dizisi" seçilmiş, Sinem Kobal ise yine bu törende "En Sevilen Türk Kadın Oyuncu" seçilmiştir.


2010 Yazında Kanal D'de başlayan daha sonra Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Su karakterini canlandırdı.

5 Şubat 2010'da Romantik Komedi filminde "Didem" karakterini canlandırdı. 14 Şubat 2013'te ise Romantik Komedi 2 vizyona girdi, bu filmde Kobal aynı rolü tekrarladı.
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