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Filmleri aratmadı! Adana’dan Ankara’ya silah satmaya gelen suç örgütü yakalandı

ADANA’dan Ankara’ya silah satmaya gelen suç örgütünü polis ekipleri yaptıkları nefes kesen operasyonla yakaladı.

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, Adana’da bulunan bir suç örgütünün, Ankara’daki gruplara silah satmak için yola çıktığı bilgisini aldı.

Ekiplerden nokta atışı operasyon 

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri Gölbaşı ilçesinde yol uygulama noktasında drone ile yaptıkları çalışmada Adana’dan gelen 2 otomobili tespit etti. Ekipler otomobile yavaş yavaş yaklaşarak 6 kişiyi yakalayarak etkisiz hale getirdi.

6 şüpheli gözaltına alındı 

Polis ekipleri 2 araçta yaptıkları didik didik aramalarda valizlerin içine gizlenmiş şekilde 2 adet 9mm tabanca, 1 adet 7.65mm tabanca,12 adet 9mm dolu fişek, 4 adet 7.65mm dolu fişek olmak üzere toplam 3 adet tabanca, 16 adet dolu fişek ele geçirirken 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin nefes kesen operasyonu kameralar yansıdı.

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