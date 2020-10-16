Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! Yeni istihdam paketi geliyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni istihdam paketi geleceğini duyurdu. Düzenleme ile birlikte hızlı işe dönüş desteği hayata geçirilecek. İşte detaylar...

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni istihdam paketi geleceğini açıkladı. Yeni düzenleme ile birlikte hızlı işe dönüş desteği hayata geçirilecek. İşsizlik ödeneği alanların istihdama dönüşü teşvik edilecek.

Yeni istihdam paketi ile birlikte belirli süreli sözleşme en fazla 2 yıl olacak. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin istihdamı kolaylaşacak. 3 ay içinde işe dönenlerin emeklilik primini devlet karşılayacak.



“Kısa çalışmayı ihtiyaca göre değerlendirip, uzatıyoruz”

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, halen bir milyon çalışanın ücretini aldığını kısa çalışma ücreti uygulamasını uzatacakları sinyalini verdi. Selçuk, “Kısa çalışmayı ihtiyaca göre değerlendirip, uzatıyoruz” dedi. Kısa çalışma uygulaması ekim ayı sonu itibariyle yeni bir karar alınmazsa sona eriyor.



''Yeni normal, eski normalden farklı olacak''

Salgın sürecinin dijital dönüşüm sürecini hızlandırdığını ifade eden Selçuk, “Hepimiz video konferanslara alıştık. Uzaktan çalışmaya alışıldı. Salgın bize çalışma modellerinin de değişmesi gerektiğini gösterdi. Bizim mevzuat alt yapımız buna uyumlu. Esnek çalışmanın daha farklı modellerini de adapte etmeye çalışıyoruz. Yeni normal, eski normalden farklı olacak” diye konuştu.



''Çalışmayı tercih eden kadınlar çalışsın''

Kamuda karar alma mekanizmalarında daha çok kadının yer aldığını kaydeden Zehra Zümrüt Selçuk, konfederasyonlarda da daha çok kadının yer almasını istediklerini belirtti. Selçuk çalışmak isteyen kadınların çalışmasının da önemli olduğunu kaydederken, “Çalışmayı tercih eden kadınlar çalışsın. Bütün kadınlar çalışmalı da doğru bir yaklaşım değil” ifadelerini kullandı.