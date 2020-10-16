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İstanbul'da IŞİD'e operasyon! 14 şüpheli yakalandı

İSTANBUL'da IŞİD'e yönelik 10 ilçede 17 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 14 Işid şüphelisi yakalandı.

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ile bağlantılı radikal unsurların faaliyetlerini engellemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında örgüte eleman aktarımı ile finans sağladıkları, geçmiş dönemde IŞİD saflarında çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren kişilerle iltisaklı oldukları değerlendirilen şüphelileri yakalamak için kentte 10 ilçede 17 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 

Operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada ise sahte olduğu değerlendirilen pasaportlar, dijital malzemeler, para sayma makinası ve 62 bin 100 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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