Ermenistan ordusunda toplu firar şoku

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın işgal altındaki Azerbaycan topraklarına ateşkes anlaşmasına rağmen yaptığı saldırıların bilançosunu açıkladı.

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Bakanlık, Ermenistan’a ait 2 uçaksavar silahı ve mühimmat yüklü sekiz aracın imha edildiğini ve Ermenistan ordusunun 18’inci motorlu piyade tümeninde kitlesel firar olduğunu belirtti.

Azerbaycan Ordusu'nun sivilleri korumak için yürüttüğü askeri operasyonlar neticesinde son iki günde cephenin farklı yönlerinde 2 adet T-72 tankı, 1 adet BM-21 "Grad" YARS, 5 adet D-30 obüs, 2 adet ZSU-23-4 Shilka uçaksavar silahları ve mühimmat yüklü sekiz araç imha edildi.

Paralı askerler savaşmayı reddediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 18’inci motorlu piyade tümeninden askerler arasında kitlesel firar kaydedildi. Firarları önlemek isteyen Ermenistan, Gorus ve Turşsu kentlerinin yollarında askeri polis görevlendirdi.Bakanlık tarafından elde edilen istihbarat bilgisine göre Dağlık Karabağ'a Ermenistan adına savaşmaya gelen paralı askerlerin bir kısmının savaşmayı reddettiği öğrenildi.