Adıyaman'da koronavirüs hastası minibüste bulundu

ADIYAMAN'da koronavirüs hastası diğer insanların canını hiçe saydı. Testi pozitif çıkan adam evden ayrılarak minibüse bindi. Ailesinin ihbarıyla harekete geçen polis, karantinayı ihlal eden adamı minibüste yakalayarak sağlık ekiplerine teslim etti.

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Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Rahatsızlanan ve yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan 80 yaşındaki Şeyho Aslan, evinde karantinaya alındı. Yakınları bu akşam Aslan'ın evden ayrıldığını ve minibüse bindiğini fark edince polis ekiplerinden yardım istedi.

Polis ekiplerince durdurulan minibüste bulunan Aslan, hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Aslan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.