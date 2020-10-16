BIST 1.180
DOLAR 7,93
EURO 9,29
ALTIN 486,83
HABER /  YEREL
ADV Usta şefler Simfer’i tercih eder

Adana'da şafak vakti tefeci operasyonu: 12 gözaltı

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da gerçekleştirilen tefeci operasyonunda 5 milyon 735 bin liralık vurgun yaptığı belirlenen 12 kişinin bulunduğu noktalara şafak vakti operasyon düzenlendi.

Abone ol

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 72 kişiyi mağdur edip 5 milyon 735 bin TL haksız kazanç temin eden 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, haksız kazanç sağlayan tefecilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evlerinde asayiş polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bursa'da korkunç olay! Annesine tecavüz etmeye kalkıştı babası feci şekilde öldürdü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Altan Tan'dan HDP'ye üç çağrı! PKK sözleri çok konuşulur
CHP'de Deniz Baykal bombası! Baykal'ın kızı 'Halk Parti'yi kuruyor iddiası
Abdullah Gül'den Anayasa Mahkemesi çıkışı! 'Işıkla yanıyor' paylaşımı yanlış ama...
Reuters duyurdu S-400'ler sahaya iniyor! Uçaklara irtifa uyarısı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıkta yeni atama kararları
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (15 Ekim Perşembe)
ÖNCEKİ HABERLER
Sadır Caparov geçen hafta cezaevindeydi! 1 haftada Kırgızistan'ın en güçlü kişisi oldu
Valilik duyurdu! İzmir'de yeni koronavirüs kararları
Varisler dava açtı, eski Bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası açıldı!
ABD'den skandal açıklama! Pompeo Türkiye'yi suçladı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Türkiye'ye geliyor
Katarsis ne demek katarsis kelime anlamı nedir?
Yorumlar