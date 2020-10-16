ABD'den skandal açıklama! Pompeo Türkiye'yi suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı kendini "savunabileceğini" umut ettiklerini söyledi. Pompeo, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek için de skandal ifadeler kullandı.

Abone ol

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili olarak, Ermenistan'ın sivillere saldırmasını görmezden geldi ve Azerbaycan ile Türkiye'yi suçladı. Atlanta'da WBS radyosuna konuşan Pompeo, "Ermenilerin Azerbaycanlıların yaptıklarına karşı kendilerini savunabileceklerine dair umutluyuz" dedi.



Tarafların ateşkese varıp masaya oturmalarına ve bu "tarihi" ve "karışık" sorunu çözmelerine dair umudunu da dile getiren ABD Dışişleri Bakanı, Azerbaycan'a verdiği destek nedeniyle Türkiye'yi eleştirdi.

Pompeo şöyle konuştu: "Şu anda Türklerin duruma müdahil olması ve Azerbaycan’a kaynak sağlaması bölgedeki riski ve bu tarihi çatışmadaki silah gücünü artırıyor. Bu sorun karşılıklı görüşmeler ve barışçıl müzakere yoluyla çözülmelidir. Silahlı çatışma ve hatta üçüncü taraf ülkelerin barut fıçısına dönmüş bu bölgeye silah gücü sağlamaları ile değil.”