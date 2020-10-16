Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yarın Türkiye'ye gelecek. Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Abone ol

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye gelecek.

Yapılacak görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar üzerinde durulacak.

Ayrıca görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.