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Yunanistan’dan Türkiye sınırında insanlık dışı hamle

Yunanistan yönetiminin sığınmacılara karşı kullanmak üzere güçlü ses dalgaları yayabilen ve insanları sağır edebilen iki elektronik cihazını sınıra yerleştirdiği öğrenildi.

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Yunan basınındaki haberlere göre, Atina yönetimi, Meriç (Evros) sınır bölgesine, olası toplu göçmen  akınlarına karşı kullanmak üzere, taşınabilir, güçlü ses dalgaları yayabilen iki yeni cihaz yerleştirdi.     

Ses bombası üreten ve insanları sağır edebilecek güce sahip 2 adet Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı (LRAD) sistemi, Türk-Yunan sınırındaki Yunan Polis Teşkilatına (ELAS) teslim edildi.     

Dünyada sivil ve askeri alanlarda kullanılan LRAD sistemleri, insanlar üzerinde kullanıldığında yön şaşırtıyor, sağır edebiliyor, dayanılmaz acılara neden oluyor ve sonucu belirsiz sağlık sorunlarına yol açıyor.     

Sınır birliklerinin güçlendirilmesi kararları kapsamında, 4 adet insansız hava aracı, 15 adet termal kamera, 5 adet plastik bot ve 10 adet zırhlı devriye aracının da sınır denetleme sistemine dahil edildiği kaydedildi.     

Öte yandan Türk-Yunan sınırında, kaçak göçe karşı Meriç bölgesinde yapılacağı açıklanan yeni tel duvarın inşasına da Ferecik bölgesinde başlandığı bildirildi. 

Yunan yetkililerce yapılan açıklamalarda, kuzeye doğru 27 kilometre uzunlukta ve 4,3 metre yükseklikte olması planlanan duvarda, 8 adet gözetleme kulesi bulunacağı belirtildi. 

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