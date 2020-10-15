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Türkiye, S-400'ler için Sinop yakınlarında füze atış testi yapacak

Reuters, Türkiye'nin yarın Sinop yakınlarında yaklaşık 6 saat sürecek S-400 Hava Savunma Sisteminin radar testi için uçaklara uyarı yaptığını yazdı.

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Türkiye'nin Sinop bölgesinde Navtex ilan etmesi ve Sinop hava sahasının 16-17 Ekim tarihlerinde atış eğitimi için kapalı olacağını duyurması S-400 savunma sistemini test edeceği söylentilerini kuvvetlendirdi.

Türkiye, ayrıca yayımladığı NOTAM (Havacılara Bilgi Notu) ile Sinop hava sahasının atış eğitimi için 16-17 Ekim arası trafiğe kapalı olacağı konusunda da bilgilendirmede bulundu.

Sinop yakınlarında gerçekleşecek
Tüm bu gelişmelerin ışığında Türkiye'nin S-400 füzelerini yarın (cuma günü) yaklaşık 6 saat sürecek radar testine sokacağı belirtildi. Reuters Haber Ajansı, gerçekleşecek testin Sinop yakınlarda olacağını ve füze atışı yapılacağını yazdı.

Türkiye, 2017 yılında Rusya ile S-400 anlaşmasını imzaladı. 2,5 milyar dolar değerindeki ilk parti (dört füze bataryası) geçen yıl Türkiye'ye ulaştı. Daha önce radar testleri yapılan füzelerin atış testleri bir ilk olacak.

"ABD ile gerilim yeni bir safhaya çıkabilir" uyarısı
Washington yönetimi, geçen yıl S-400 krizine, Türkiye'yi F-35 jet programından çıkararak tepki göstermiş ve yaptırım tehdidinde bulunmuştu. Reuters'a göre, geçen hafta, S-400'lerin Ankara yakınlarından, canlı-ateş tatbikatı için Sinop'a çekilmesi Türkiye-NATO gerilimini yeni bir safhaya taşıyabilir.

Senatörler Trump'a 'yaptırım' çağrısı yapmıştı
Geçen hafta S-400'lerin nakil videolarının ortaya çıkması sonrası iki ABD senatörü Trump yönetimine, Türkiye'ye yaptırım uygulama çağrısında bulundu.

S-400'ler sahaya iniyor! Türkiye, Sinop yakınlarında füze atış testi yapacak
                                                       S-400'ler Sinop'a sevk edilirken görüntülenmişti

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