BIST 1.180
DOLAR 7,93
EURO 9,29
ALTIN 486,02
HABER /  YEREL
ADV Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri 14 Ekim’de kapılarını açtı

İzmir'de ölü caretta carettayı görüntüleyebilmek için birbirleriyle yarıştılar

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde denizde hareketsiz halde caretta caretta olduğu fark edildi. Yapılan incelemede kaplumbağanın öldüğü anlaşılırken; vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine hiçe sayıp fotoğrafını çekebilmek için birbiriyle yarıştı.

Abone ol

İZMİR'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'nde sahil kenarında yürüyüş yapanlar, denizde caretta caretta olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye belediye ekiplere sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda öldüğü belirlenen caretta caretta denizden çıkarıldı. Kaplumbağanın çıkarıldığını gören çevredekiler, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyebilmek için bir anda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar, kaplumbağayı uzun süre inceledi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye, Azerbaycan'da askeri üs mü kuracak?
Türkiye, S-400'ler için Sinop yakınlarında füze atış testi yapacak
Emin Pazarcı yoğun bakımda! Durumu kritik
Hatay'da görev sırasında rahatsızlanan askerimiz şehit oldu
Bakan Varank: Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi yakında açıklayacağız
Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden Mesut Özil'e saldırdılar
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim'e kadar uzatıldı
Türkiye Kupası ilk tur karşılaşmaları oynanan 2 maçla devam etti
İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi değeri tam 24 milyon TL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Yunanistan'a kaçacaklardı! FETÖ şüphelileri gözaltına alındı
Yorumlar