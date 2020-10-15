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12 yaşındaki kızı taciz etmişti! Sivas'taki mide bulandıran olayda tutuklama

SİVAS'ta bir markette 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden ve marketin güvenlik kamerası görüntülerinin izlenmesinin ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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SİVAS'ta bir markette 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiası ile gözaltına alınan Sezer B. (54) sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

Olay, 13 Ekim akşamı, Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'ndeki markette yaşandı. İddiaya göre markete müşteri gibi giren Sezer B., ismi açıklanmayan kız çocuğunu taciz etti. Diğer müşteriler durumu fark edip, polisi aradı. Hemen adrese gelen polis ekipleri, marketten çıkan Sezer B.'yi yakaladı. Marketin güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra da şüpheliyi, gözaltına aldı.

Bugün adliyeye sevk edilen Sezer B. mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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