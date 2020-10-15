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Terör örgütü operasyonu! HDP’li Suruç belediye meclis üyesi İsmail Kaplan tutuklandı

ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden Suruç Belediyesi'nin HDP'li meclis üyesi İsmail Kaplan tutuklandı.

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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 6 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenleyerek aralarında HDP'li Suruç Belediye Meclis üyesi İsmail Kaplan'ın da bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail Kaplan, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.

10 kişi adli kontrolle serbest

Diğer şüphelilerden Adalet Ç.'ye 'ev hapsi' verilirken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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