Azerbaycan ordusu 6 köyü daha kurtardı! Aliyev duyurdu

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

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Günlerdir devam eden savaşta Azerbaycan ordusu, 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarmayı başardı.

İlham Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Arış, Cebrail ilinin Doşulu, Hocavend ilinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Rəşadətli Azərbaycan Ordusu tərəfindən Füzuli rayonunun Arış, Cəbrayıl rayonunun Doşulu, Xocavənd rayonunun Edişə, Düdükçü, Edilli, Çiraquz kəndləri işğaldan azad edilib. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! — İlham Əliyev (@azpresident) October 15, 2020

''1 milyar dolarlık askeri teçhizatını imha ettik''

Öte yandan bugün France 24 televizyonuna demeç veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Azerbaycan'a tedarik ettiği İHA'ların Dağlık Karabağ'da süren çatışmalardaki rolünü anlattı. Aliyev, "Bunlar çok modern ve gelişmiş silahlar. Sadece Türkiye'den aldığımız İHA'lar yardımıyla Ermeni ordusunun 1 milyar dolarlık askeri teçhizatını imha ettik. Bildiğiniz üzere, elbette diğer ülkelerin İHA'larını da kullanıyoruz" dedi.

"Kaç tane Türk drone'unuz var?"

Fransız muhabirin "Kaç tane Türk drone'unuz var?" sorusuna gülerek "Yeterince var" yanıtını veren Aliyev, sayı vermenin güvenlik açısından doğru olmadığını vurguladı.

"Bu konu çözüldü ve bizim için bu sayfa kapanmıştır"

Azerbaycan'ın Fransa'nın "tarafsızlığını kaybettiği için arabuluculuktan çekilmesi" isteğinin hatırlatılması üzerine Aliyev, bu konuyu Fransa Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştüklerini ve diplomatik çabalar sonucu durumu kontrol altına almayı başardıklarını söyledi. Fransız Dışişleri Bakanı'nın Fransa'nın tarafsız kalması yönünde açıklama yaptığını vurgulayan Aliyev, "Bu konu çözüldü ve bizim için bu sayfa kapanmıştır" dedi.

"Macron kanıt göstermedi"

France 24'ün, "Cumhurbaşkanı Macron, Suriyeli 300 cihatçının Azerbaycan'a geçtiğini tespit ettik" sözlerini sorması üzerine Aliyev, konuyu Macron'a sorduğunu ancak hala kanıt beklediğini söyledi: "Bu konuyu elbette Macron ile konuştuk. Ben hala kanıtları bekliyorum. Fransa Cumhurbaşkanı'ndan elindeki kanıtları istedim. Bana hiçbir kanıt sunmadı. Hükümet yetkililerinin temasa geçmesi ve delillerin ulaştırılmasını istedim. Bu görüşmeler oldu ve size açıkça söyleyebilirim, bize tek bir kanıt gelmedi. Bizim resmi açıklamamız, 'Bizde cihatçı savaşçı yoktur'. Daha da önemlisi, buna ihtiyacımız da yok. 100 binden fazla askeri gücü olan bir ordumuz var."

"Türkiye'nin askeri varlığı 'fake news"

Aliyev, Fransız Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ın, "Türkiye Azerbaycan'a askeri destek vererek çatışmayı uluslararası boyuta taşıyor" suçlamasını da "fake news" (yalan haber) olarak tanımladı: "Le Drian tümüyle yanlış. Türkiye'nin askeri katılımı bir başka fake news'dir. Türkiye'nin bize askeri katkısı yoktur. Elbette Türkiye'nin askeri ekipmanlarını kullanıyoruz. Bu doğru, ama Rus ve İsrail ve diğer ülkelerin askeri ekipmanlarını da kullanıyoruz. Ama biz bunları satın alıyoruz. Türkiye'nin, politik varlığı dışında hiçbir varlığı yoktur. Türk F-16'ları burada var, bu doğru. Geçtiğimiz yıl 10 askeri tatbikat yaptık. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yalnızca iki kez yapabildik ve son tatbikatın ardından, F-16'lıların yerde bağlı kalmasına karar verildi. Ama havada değiller, karadalar."

Kilise meselesi

“Azerbaycan, dini hoşgörüye çok büyük önem vermektedir.'' diyen Aliyev, ''Papa Francis, Bakü'yü ziyaret ettiğinde, Azerbaycan'daki kültürler arası yüksek diyalog seviyesini açıklıkla dile getirdi. Sanırım Bakü'nün merkezindeki Ermeni kilisesini gördünüz. Biz bu kiliseyi Ermeni halkının mirası olarak görüyoruz. Restore ettik, 5 binden fazla Ermenice eski kitabı koruyoruz. Kendileri yapıp Azerbaycan'ın üzerine mi atıyorlar, yoksa öyle bir saldırı gerçekten oldu mu, emin değiliz. Bunu soruşturuyoruz. Ama diğer taraftan, Ermeniler'in Fuzuli ve Şuşa mescitlerini tahrip ettikleri, içine domuz koyarak bütün Müslümanların duygularıyla oynadıklarını da söylemek lazım. Biz intikam alıyoruz demiyorum. Ama biz hiçbir dini, tarihi mekanları hedef almıyoruz. Eğer bu doğruysa, bir hatadır." şeklinde konuştu.