Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan, hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdi

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik saldırı düzenledi. Dışişleri Bakanlığı 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya tepki gösterdi ve Ermenistan'ın insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini belirtti.

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Ermenistan, Azerbaycan'ın Terter kentine saldırdı. Defin töreni sırasında gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı saldırıya tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik olarak devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan’ın son olarak bugün Terter’e saldırısı sonucunda, bir mezarlıkta düzenlenen cenaze töreninde bulunan sivil halktan 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştır. Ermenistan, esirlerin ve cenazelerin değişimi için 10 Ekim’de ilan edilen insani ateşkesi hiçe saymaya devam etmektedir.

İnsanlıktan nasibini almayanlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin cenazelerini dahi defnetmesine izin vermemektedir.

Bu son saldırıyla Ermenistan, insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Türkiye’nin, Can Azerbaycan’ın kahraman halkıyla dayanışması daimi ve tamdır" denildi.