BIST 1.180
DOLAR 7,94
EURO 9,29
ALTIN 484,01
HABER /  GÜNCEL
ADV Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri 14 Ekim’de kapılarını açtı

Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan, hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdi

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik saldırı düzenledi. Dışişleri Bakanlığı 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya tepki gösterdi ve Ermenistan'ın insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Abone ol

Ermenistan, Azerbaycan'ın Terter kentine saldırdı. Defin töreni sırasında gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı saldırıya tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik olarak devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan’ın son olarak bugün Terter’e saldırısı sonucunda, bir mezarlıkta düzenlenen cenaze töreninde bulunan sivil halktan 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştır. Ermenistan, esirlerin ve cenazelerin değişimi için 10 Ekim’de ilan edilen insani ateşkesi hiçe saymaya devam etmektedir.

İnsanlıktan nasibini almayanlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin cenazelerini dahi defnetmesine izin vermemektedir.

Bu son saldırıyla Ermenistan, insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Türkiye’nin, Can Azerbaycan’ın kahraman halkıyla dayanışması daimi ve tamdır" denildi.

İlgili Haberler
 Ermenistan Terter'de defin sırasında mezarlığı vurdu: 3 ölü, 5 yaralı
SON DAKİKA HABERLERİ
Fransa ve Almanya’dan 'Doğu Akdeniz' tehdidi! 'Türkiye’ye bir hafta süre'
Muharrem İnce, 'CHP yönetimine güvenmiyorum' sözlerine açıklık getirdi
Meclis'te ender anlar! AK Partili Orhan Yeğin'in konuşmasını CHP ve HDP'liler alkışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçime kapıyı kapattı! Kabile devletlerinde olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan flaş yüz yüze eğitim açıklaması üniversiteler için 2 müjde verdi
Fatih Portakal, yaptığı görüşmeyi aktardı! Bahçeli gidişata bakarak erken seçim çıkışı yapabilir
ÖNCEKİ HABERLER
Metin Öztürk, Galatasaray Kulübü Başkan adaylığı için hazır
Mehmet Şef'in eline oldu sol elini neden göstermiyor hikayesi başka çıktı
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de HDP'li eski meclis üyesi akrabalarıyla AK Parti'ye katıldı
Kütahya'da temaslı olduğu kişileri bildirmeyen koronavirüs hastasına soruşturma
Mehmet Yalçınkaya eşi kimdir fotoğrafları var mı?
Yorumlar 5 yorum