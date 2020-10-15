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Kütahya'da temaslı olduğu kişileri bildirmeyen koronavirüs hastasına soruşturma

Demirören Haber Ajansı

KÜTAHYA'da koronavirüs testi pozitif çıkan Mustafa K.'ya hem para cezası uygulandı hem de hakkında 'yalan beyanda bulunmak' soruşturma açıldı.

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Hisarcık ilçesine bağlı Beyköy’de yaşayan Mustafa K.,rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Mustafa K., izolasyona alındı. Filyasyon ekiplerince yapılan araştırma sonunda Mustafa K.'nin temas kurduğu 4 kişinin adını, filyasyon ekibine bildirmediği tespit edildi. 

Mustafa K.'ya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince para cezası uygulandı. Hisarcık Kaymakamlığı da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Mustafa K. hakkında ‘Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunmak’ suçundan soruşturma başlattı.

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