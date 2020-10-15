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Merkez Bankası rezervleri son bir yılda 21 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 43 milyon dolar azalarak 83 milyar 595 milyon dolara indi. Merkez'in rezervleri 2019 Ekim'de 104 milyar 985 milyon dolardı. Son bir yıl içinde rezervler 21 milyar 390 milyon dolar azaldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 9 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 291 milyon dolar azalışla 41 milyar 118 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 2 Ekim'de 41 milyar 409 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleri 248 milyon dolar arttı

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 248 milyon dolar artışla 42 milyar 229 milyon dolardan 42 milyar 477 milyon dolara yükseldi.

43 milyon dolar azaldı

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 43 milyon dolar azalarak 83 milyar 638 milyon dolardan 83 milyar 595 milyon dolara geriledi.

Toplam rezervler son bir yılda 21 milyar dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 2019 Ekim'de 104 milyar 985 milyon dolar iken, bir yıl içinde21 milyar 390 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası rezervleri tarihler itibarıyla şöyle: (Milyon dolar bazında)

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