Kocaeli'de 3 kız çocuğunu taciz eden bakkal tutuklandı
KOCAELİ'de 3 kız çocuğuna tacizde bulunan, bakkal işleten S.K. (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Abone ol
Körfez ilçesinde yaşları 6 ile 12 arasında değişen 3 kız çocuğunun aileleri, Yukarı Hereke Mahallesi’nde bakkal işleten S.K. hakkında, taciz iddiasıyla şikayette bulundu. Jandarma ekipleri, şikayet üzerine soruşturma başlattı.
Uzmanlar eşliğinde çocukların ifadeleri alındıktan sonra S.K., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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