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İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 7 gözaltı

İSTANBUL'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C güdümünde hareket eden İdil Kültür Merkezi ve TAYAD'ın (Tutuklu Aileler ve Yardımlaşma Derneği) faaliyetlerini yürüttüğü adreste silah, patlayıcı madde ve örgütsel dokümanların bulunabileceği yönünde bilgi edinmesi üzerine çalışma başlattı.

7 kişi gözaltına alındı

Ekipler, 14 Ekim'de adreslere baskın düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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