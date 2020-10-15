İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 7 gözaltı
İSTANBUL'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.Abone ol
İstanbul Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C güdümünde hareket eden İdil Kültür Merkezi ve TAYAD'ın (Tutuklu Aileler ve Yardımlaşma Derneği) faaliyetlerini yürüttüğü adreste silah, patlayıcı madde ve örgütsel dokümanların bulunabileceği yönünde bilgi edinmesi üzerine çalışma başlattı.
7 kişi gözaltına alındı
Ekipler, 14 Ekim'de adreslere baskın düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.