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Mahkemeden CHP'li Enis Berberoğlu kararı! Dosyayı bir üst mahkemeye gönderdi

İSTANBUL 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı hükmüne yapılan itirazı, değerlendirilmek üzere bir üst mahkemeye gönderdi.

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CHP'li Enis Berberoğlu'nun avukatı Yiğit Acar, Berberoğlu'nun yeniden yargılanması için bir üst mahkeme olan 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurmuştu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, salı günü Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılama kararını ‘yerindelik denetimi kapsamında kaldığı’ gerekçesiyle reddetmişti. Anayasa Mahkemesi, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla ilgili dün bir toplantı yapmış ancak bir açıklama yapılmamıştı.

Yeniden yargılama başvurusu

Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'nun avukatı Acar, Berberoğlu'nun yeniden yargılanması için bir üst mahkeme olan 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

İtiraz dilekçesi

Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı gereğince yeniden yargılamaya başladığına dair karar alınmasını ve bu kararla birlikte bir temel hak veya özgürlüğü ihlal ettiği Anayasa Mahkemesi'nce tespit edilen önceki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2016/205 Esas 2017/97 Karar sayılı kararı ile 13/10/2020 tarihili ek kararının kaldırılmasını, 6216 sayılı Kanun'un 50. maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması hükmüne uygun olarak, yeniden yargılamaya hükmolunmasına, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 20/09/2018 tarih ve 2018/2088 esas, 2018/2728 karar sayılı onama kararına bağlı sonuçların geri alınması amacıyla yeniden yargılama kararına bağlı olarak müvekkilimiz hakkındaki yargılamanın CMK m 223/3-8 uyarınca dosya hakkında ivedi şekilde durma kararına hükmolunmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Olayın geçmişi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında, Anayasa Mahkemesi'nin oybirliği ile aldığı karara karşın "yeniden yargılanmasına gerek olmadığı" yönünde karar vermiş;. mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararın 'yerindelik denetimi kapsamında kaldığı' gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığını savunmuştu. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, hakkındaki ihlal kararına rağmen Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını görüşmek üzere dün olağanüstü toplanmış ancak toplantından karar çıkmamıştı.

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