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İsrail televizyonu: ABD'nin ültimatomunun ardından Sudan İsrail'le normalleşme kararı aldı

Anadolu Ajansı

ABD yönetiminin İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalaması için Sudan'a ültimatom verdiği, Hartum yönetiminin de bunu kabul ettiği ileri sürüldü.

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İsrail'in "I24News" televizyonunda yer alan haberde, ABD'li ve Sudanlı yetkililerin dün Hartum yönetiminin İsrail'le ilişkileri normalleştirmesi konusunda "hararetli" bir görüşme yaptığı iddia edildi.

Görüşmede ABD tarafının, İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi için Sudan'a ültimatom verdiği ve Hartum yönetiminden 24 saat içinde cevap istediği savunuldu.

İsrail'e karşılık terör listesi

İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi karşılığında ABD'nin Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarmayı önerdiği belirtildi. 

Sudan'ın öneriyi kabul ettiği iddia edilirken, resmi makamlardan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sudanlı ve ABD'li yetkililer geçen ay Abu Dabi'de gerçekleştirdikleri toplantıda Hartum'un İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi konusunu görüşmüş ancak bir sonuç alınamamıştı. 

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