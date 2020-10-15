İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Tüm Türkiye'de uygulanacak

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine yarın gerçekleştirilecek olan koronavirüs denetimleriyle ilgili genelge gönderdi.

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İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 'sağlık için hepimiz için' mottosuyla yarın kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Denetimler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar olmak üzere bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacak." denildi.

Ayrıntılar gelecek...