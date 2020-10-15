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72 saat süre vermişti! RTÜK'ten Spotify açıklaması geldi

RTÜK, "Spotify, yasal süre içerisinde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıkları başlamıştır" açıklaması yaptı.

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RTÜK tarafından yapılan açıklamada ''Mevzuatımız gereği müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify yasa süre içerisinde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklar başlatmıştır. Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloga açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir.  Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir'' ifadelerine yer verildi. 

RTÜK, pazartesi günü bir açıklama yaparak; internet ortamında yayın lisansı olmadan yayın hizmeti yaptığını tespit ettiği, aralarında Spotify ile Foxplay'in de bulunduğu 4 internet sitesine 72 saat süre tanındığını duyurmuştu.

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