Hatayspor'da korona vakası 6'ya yükseldi
Atakaş Hatayspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı toplam altıya yükseldi.Abone ol
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da, 3 futbolcunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Daha önce 3 oyuncusu koronavirüse yakalanan Hatay ekibinde, BB Erzurumspor maçı öncesi pozitif vaka sayısı 6'ya çıktı.
Süper Lig ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama:
"Takımımıza yapılan COVID-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha test sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun COVID-19 test sonucu pozitif olmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Takımımıza yapılan COVID-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha test sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun COVID-19 test sonucu pozitif olmuştur.— Hatayspor (@Hatayspor_FK) October 15, 2020
Kamuoyuna saygıyla duyurulur📌#AtakaşHatayspor