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Hatayspor'da korona vakası 6'ya yükseldi

Atakaş Hatayspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı toplam altıya yükseldi.

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Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da, 3 futbolcunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Daha önce 3 oyuncusu koronavirüse yakalanan Hatay ekibinde, BB Erzurumspor maçı öncesi pozitif vaka sayısı 6'ya çıktı.

Süper Lig ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama:

"Takımımıza yapılan COVID-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha test sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun COVID-19 test sonucu pozitif olmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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