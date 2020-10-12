Tolga Bayar ne iş yapar Tuğçe Tayfun'un sevgilisi evli çıktı

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı olan Tuğçe Tayfur eşi Taner Şafak'tan ayrıldıktan sonra evli ve çocuklu olan yeni sevgilisi Tolga Bayar ile görüntülendi. Yasak aşkın fotoğrafları ortaya çıkınca Tuğçe Tayfur'un evli sevgilisi Tolga Bayar merak edildi. Peki Tolga Bayar kimdir, kiminle evli?

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Sanatçı Ferdi Tayfurun kızı 31 yaşındaki Tuğçe Tayfur'un yasak aşkı magazin basınına bomba gibi düştü. Evli ve 2 yaşındaki bir çocuk babası ile birlikte olan Tuğçe Tayfur'un sevgilisi Tolga Bayar merak konusu oldu. Tuğçe Tayfur ile birlikte olmaya başladıktan sonra eşinden ayrılmaya karar veren Tolga Bayar kimdir, ne iş yapıyor?

Bayar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşımızın doğum gününe katıldık ve Tuğçe de benim arkadaşlarımdan biri. Medyatik birçok arkadaşım var ve her atılan fotoğrafla anılmak hoş bir durum değil. Tuğçe ile arkadaşız. Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor. Eğer böyle bir şey olsa, söyleyecek kadar dürüstüm. Sadece arkadaşız. Ortak bir arkadaşımızın doğum partisine katıldık.

Tuğçe Tayfur kimdir: Tuğçe Tayfur, 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Annesi sinema oyuncusu Necla Nazır, babası şarkıcı Ferdi Tayfur‘dur. İlköğretimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu’nda, ortaöğrenimini İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünde tamamlayan Tuğçe Tayfur, küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı. Ailesinden aldığı destek ile müzik hayatına başladı.

Babası gibi kariyerine müzikle devam eden Tuğçe Tayfur, 2010 yılı içerisinde arkadaşlarıyla kurduğu ‘Joker’ isimli bir grubun solistliğini üstlendi. Bir dönem ABD‘de yaşadı. ABD’de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak‘la tanıştıktan sonra 2015 yılında Türkiye’de maksi single çıkarmaya karar verdi. Pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak maksi single’da , ‘Kalp Dayanmaz’, ‘Köle Olup’, ‘Yok Olsam’ şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı. Ferdi Tayfur, maksi single’da yıllarca dillerden düşmeyen ‘Huzurum Kalmadı’ şarkısını kızı Tuğçe Tayfur ile birlikte okuyarak düet yaptı ve birde klip çekildi.

İkilinin klibi uzun süre konuşuldu. Tuğçe Tayfur, Mayıs 2009 yılında hayatını Tolga Ertuğrul ile birleştirdi ancak ikilinin birlikteliği kısa süre sonra erdi. ABD‘de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak ile tanıştı ve 2012 yılında nikah masasına oturdu. İkilinin 2016 yılında dünyaya gelen Taner Efe isminde bir oğulları var.