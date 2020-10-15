BIST 1.184
DOLAR 7,95
EURO 9,31
ALTIN 484,20
HABER /  GÜNCEL
ADV Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri 14 Ekim’de kapılarını açtı

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka koronavirüse yakalandı

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Civril Belediye Başkanı Niyazi Vural'ın ardından Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın da koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Abone ol

Şırnak Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Yarka, boğaz ve eklem ağrıları ile halsizlik şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurdu. Hastanede Yarka'ya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Test sonucu pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya alınan Başkan Yarka, sosyal medya hesabında sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğunu duyurdu.

Yarka, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşerilerim, yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Evde kontrol amaçlı izole durumdayım. Tedaviyi evde geçirip bir süre karantinada kalacağız. Tedavi süreci boyunca dualarınızı bekliyorum. En kısa sürede görüşmek dileğiyle."

SON DAKİKA HABERLERİ
Enerji Bakanlığı'ndan 'müjdeler olsun' paylaşımı: O haber, o gemi geldi
Ahmet Necdet Sezer sessizliğini 'ışıklar yanıyor' tartışması için bozdu
Bakan Süleyman Soylu'dan son dakika açıklamalar işte ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Kılıçdaroğlu'nun 'hortumculuk' sözlerine yanıt
Sosyal medya paylaşımları şoke etmişti! İntikam yemini eden DEAŞ'lı ikinci kez tutuklandı
Avukatı Enis Berberoğlu'nun 'yeniden yargılanması' için başvuru yaptı
ÖNCEKİ HABERLER
BİLSEM puan hesaplaması nasıl yapılır 2020
Eski Uzman Çavuş Musa Orhan yarın hakim karşısına çıkacak! İpek Er'e tecavüzle suçlanıyor
Yeni koronavirüs tedbiri! Mardin'de uygulamalı ders ve stajlar durduruldu
Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı
Yetki belgesi düzenlemesi için emlak sektörü temsilcileri ne dedi?
15 ekim evde bakım maaşı yatan yeni iller TC ile sorgula
Yorumlar