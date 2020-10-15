Ahmet Necdet Sezer sessizliğini 'ışıklar yanıyor' tartışması için bozdu

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, darbe iması yaptığı ileri sürülen AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "ışıklar yanıyor" paylaşımıyla ilgili "13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılıydı, bu yüzden Ankara'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ışıkları açıktı" dedi.

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Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından AYM binasının fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla paylaşması büyük tartışma yarattı.

Konuyla ilgili iktidar ve muhalefet kanadı, yapılan paylaşımın yanlış olduğunu vurgularken sürpriz bir değerlendirmede 10. Cumhurbaşkanı ve Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Ahmet Necdet Sezer'den geldi.

Sezer polemiğe katıldı

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a konuştu. TELE1 canlı yayınında yapılan açıklamaya göre Sezer, "13 Ekim Ankara’nın başkent oluşunun 97. yılıydı, bu yüzden Ankara’da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ışıkları açıktı" dedi.