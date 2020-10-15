Ahmet Necdet Sezer sessizliğini 'ışıklar yanıyor' tartışması için bozdu
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, darbe iması yaptığı ileri sürülen AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "ışıklar yanıyor" paylaşımıyla ilgili "13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılıydı, bu yüzden Ankara'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ışıkları açıktı" dedi.Abone ol
Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından AYM binasının fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla paylaşması büyük tartışma yarattı.
Konuyla ilgili iktidar ve muhalefet kanadı, yapılan paylaşımın yanlış olduğunu vurgularken sürpriz bir değerlendirmede 10. Cumhurbaşkanı ve Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Ahmet Necdet Sezer'den geldi.
Sezer polemiğe katıldı
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a konuştu. TELE1 canlı yayınında yapılan açıklamaya göre Sezer, "13 Ekim Ankara’nın başkent oluşunun 97. yılıydı, bu yüzden Ankara’da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ışıkları açıktı" dedi.
Ne olmuştu?
Anayasa Mahkemesi Üyesi olan Engin Yıldırım dün yaptığı paylaşımda AYM binasını paylaşıp "Işıklar yanıyor" yazmıştı. Bu paylaşımda darbe iması yapıldığı iddia edilirken sosyal medyada gündeme gelen olay eleştirilerin hedefinde yer aldı. Yıldırım, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada yanlış anlaşıldığını söyleyip özür dilemişti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, paylaşıma yönelik olarak, "AYM Başkanı ve üyeleri aynı düşüncede değilse gereğini yapmalı" açıklamasında bulunmuştu.