BIST 1.184
DOLAR 7,95
EURO 9,31
ALTIN 484,20
HABER /  POLİTİKA
ADV Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri 14 Ekim’de kapılarını açtı

Ahmet Necdet Sezer sessizliğini 'ışıklar yanıyor' tartışması için bozdu

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, darbe iması yaptığı ileri sürülen AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "ışıklar yanıyor" paylaşımıyla ilgili "13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılıydı, bu yüzden Ankara'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ışıkları açıktı" dedi.

Abone ol

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından AYM binasının fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla paylaşması büyük tartışma yarattı. 

Konuyla ilgili iktidar ve muhalefet kanadı, yapılan paylaşımın yanlış olduğunu vurgularken sürpriz bir değerlendirmede 10. Cumhurbaşkanı ve Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Ahmet Necdet Sezer'den geldi.

Sezer polemiğe katıldı

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a konuştu. TELE1 canlı yayınında yapılan açıklamaya göre Sezer, "13 Ekim Ankara’nın başkent oluşunun 97. yılıydı, bu yüzden Ankara’da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ışıkları açıktı" dedi. 

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi Üyesi olan Engin Yıldırım dün yaptığı paylaşımda AYM binasını paylaşıp "Işıklar yanıyor" yazmıştı. Bu paylaşımda darbe iması yapıldığı iddia edilirken sosyal medyada gündeme gelen olay eleştirilerin hedefinde yer aldı. Yıldırım, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada yanlış anlaşıldığını söyleyip özür dilemişti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, paylaşıma yönelik olarak, "AYM Başkanı ve üyeleri aynı düşüncede değilse gereğini yapmalı" açıklamasında bulunmuştu.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ışıklar yanıyor' açıklaması istifa etsin siyasete girsin Anayasa Mahkemesi'nden son dakika 'ışıklar yanıyor' açıklaması
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da baba vasiyetine yerine getirdi 51 yıldır kapısı açık gelen ikramsız gitmiyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Süleyman Soylu'dan son dakika açıklamalar işte ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Kılıçdaroğlu'nun 'hortumculuk' sözlerine yanıt
Sosyal medya paylaşımları şoke etmişti! İntikam yemini eden DEAŞ'lı ikinci kez tutuklandı
Avukatı Enis Berberoğlu'nun 'yeniden yargılanması' için başvuru yaptı
Kadir Şeker'den duruşma öncesi avukatına: Yine olsa yine yardım ederdim
Ekonomi yönetiminden Kurumlar Vergisi'nde indirim planı
ÖNCEKİ HABERLER
Kamu kurumlarında mesai saatleri yeniden düzenlendi
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü! Yavru köpek sandılar gerçek sonra ortaya çıktı
Gidemedikleri tatilin parasını ödediler tüketiciler iade parasını bekliyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz
Açıköğretim para yatırma hangi bankalara ödenecek?
ATV dizisinde oynayan Selin Yeninci burun estetiği yaptırdı işte son hali
Yorumlar 14 yorum