Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbeycan'a destek mesajı verdi. Bir açılış töreninde yaptığı konuşmada Bakan Çavuşoğlu, "Kardeş ülkeler olarak Azerbaycan'la dayanışma sergilememiz önem taşıyor. " dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamalarında, "Can Azerbaycan'ın yanında her zaman durduk durmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

Kardeş ülkeler olarak Azerbaycan'la dayanışma sergilememiz önem taşıyor. Türkiye olarak Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz.

FETÖ tehdidi hala devam ediyor. Sadece ülkemiz için değil, Kazakistan ve diğer kardeş ülkeler için de tehdittir.