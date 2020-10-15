Çanakkale'de FETÖ şüphelisi eski hemşireye gözaltı

Sosyal medya paylaşımları şoke etmişti! İntikam yemini eden DEAŞ'lı ikinci kez tutuklandı

Avukatı Enis Berberoğlu'nun 'yeniden yargılanması' için başvuru yaptı

Kadir Şeker'den duruşma öncesi avukatına: Yine olsa yine yardım ederdim