BIST 1.184
DOLAR 7,95
EURO 9,31
ALTIN 484,20
HABER /  GÜNCEL
ADV Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri 14 Ekim’de kapılarını açtı

Çanakkale'de FETÖ şüphelisi eski hemşireye gözaltı

ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY üyesi olmaktan hakkında arama kaydı bulunan ve hemşirelikten ihraç edilen A.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Abone ol

Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan arama kararı çıkarılan eski hemşire A.K., İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla kent merkezindeki adresinde yakalandı.

Biga ilçesinde, 2016 yılında hemşire olarak görev yaparken, FETÖ/PDY operasyonları kapsamında ihraç edilen A.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Kılıçdaroğlu'nun 'hortumculuk' sözlerine yanıt
Sosyal medya paylaşımları şoke etmişti! İntikam yemini eden DEAŞ'lı ikinci kez tutuklandı
Avukatı Enis Berberoğlu'nun 'yeniden yargılanması' için başvuru yaptı
Kadir Şeker'den duruşma öncesi avukatına: Yine olsa yine yardım ederdim
Ekonomi yönetiminden Kurumlar Vergisi'nde indirim planı
İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Değeri 24 milyon TL
ÖNCEKİ HABERLER
Merkel'den korkutan koronavirüste ikinci dalga açıklaması
Bursa'da müşteri çıkmadı! Yüzlerce ton çürümeye terk edildi
Gaziantep ilçe Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç koronavirüse yakalandı
Hong Kong’da polis muhalif medya patronunun ofisine baskın düzenledi
İvana Sert kaç yaşında aslen nereli sevgilisi kimdir?
Açıköğretim para yatırma hangi bankalara ödenecek?
Yorumlar