Açıköğretim para yatırma hangi bankalara ödenecek?

Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri için kayıt yenileme dönemi bugün sona eriyor. AÖF kayıt yenileme işlemlerini henüz tamamlamamış olan adaylar ders seçimini ilgili kayıt yenileme işlemlerini 23:59'a kadar devam edecek. Peki AÖF para yatırma işlemi hangi bankalara yapılacak?

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AÖF kayıt yenileme işlemleri bugün yani 15 Ekim Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Mazeretli kayıt işlemlerinde son gün ise 16 Ekim olarak açıklandı. 4 aşamadan oluşan AÖF kayıt yenileme işlemleriyle ilgili tüm detaylar kılavuzda da yayımlandı. İşte AÖF kayıt yenileme hakkındaki bilgiler…

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır:

Ders seçimi (Ekler/sil)

Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:

1- Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresiyle girmeniz gerekecektir.

2- İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

3- Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.

Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçiminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

AÖF kayıt yenileme otomasyonu

AÖF KAYIT YENİLEME KILAVUZU

Kayıt yenileme için yapılması gereken ödemeler:

Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.

Ödeme Yöntemleri

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

– Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

– (Ders seçiminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)

– İnternet Bankacılığı ile Ödeme

– ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

– Mobil Bankacılık ile Ödeme

Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59'a kadar ödeme yapılabilecektir. Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.

Güz dönemi ara sınav tarihleri:

Anadolu Üniversitesi Senatosunun 06/10/2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereği 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.

Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacaktır.