Gaziantep ilçe Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç koronavirüse yakalandı
GAZİANTEP'te Oğuzeli ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, koronavirüse yakalandı. Kılıç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda pozitif çıktığını sağlık durumun iyi olduğunu ifade etti.Abone ol
2014 yılından bu yana Oğuzeli Belediye Başkanı olarak görev yapan Mehmet Sait Kılıç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla korona virüs testinin pozitif çıktığını ifade etti.
Kılıç, "Yaptırmış olduğum Covid-19 testim maalesef pozitif çıkmıştır. Çok şükür önemli bir sağlık sorunumuz yoktur. Tedaviyi evde geçirip bir süre karantinada kalacağız. Dostlarımızın dualarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Kılıç'ın paylaşımı:
Yaptırmış olduğum Covid-19 testim maalesef pozitif çıkmıştır.— Mehmet Sait Kılıç (@msait27) October 14, 2020
Çok şükür önemli bir sağlık sorunumuz yoktur.
Tedaviyi evde geçirip bir süre karantinada kalacağız.
Dostlarımızın dualarını bekliyoruz.
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