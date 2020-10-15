Mansur Ark evli mi çocuğu var mı Mansur Ark hayatı

Özellikle 90'lı yıllara damgasını vuran şarkılarıyla sevilen isim şarkıcı Mansur Ark'ın hayatı merak konusu oldu. Aslen Afrika kökenli olan Mansur Ark Mersin'de doğru. 54 yaşında olan Mansur Ark'ın Gazla Gitsin, Sen de Bizdensin, Öğrendim, Bu Defa, Fark gibi şarkıları var. Peki Mansur Ark evli mi, çocuğu var mı?

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90'lı yılların unutulmaz ve en çok dinlenen şarkılarını söyleyen Mansur Ark bugün Alişan ve Demet Akalın'ın canlı yayınına konuk olacak. Bir çok kişi uzun süredir ekranlarda görünmeyen Mansur Ark'ın hayatını merak ediyor. Aslen Afrikalı olan ve Mersin'de doğan Mansur Ark 54 yaşında. Peki Mansur Ark hangi dizilerde oynadı, hangi şarkıları söyledi?

Mansur Ark kimdir: Mansur Ark, 26 Kasım 1965 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi. Annesi Mersinli olan sanatçının babası Libya, Trablus'ludur. Afrika kökenli şarkıcının kendisinden büyük iki ağabeyi ve bir ablası vardır. Tüm çocukluğu babasının çalıştığı Ataş Petrol Rafinerisinin lojmanında geçti. Okul hayatı lojmanın anaokulunda başlamıştır. İlköğretimini, Namık Kemal ilkokulu'nda tamamladı. Ardından Dumlupınar Lisesinden mezun olmuş ve orta öğretimini tamamladı. Bir sene Çukurova Üniversitesi Mersin Meslek Yüksek Okulu Elektrik bölümüne gitmiştir. Elektrik bölümünü ikinci sınıfta bırakmıştır. Tam bir deniz tutkunu olan Mansur Ark 6 yaşından itibaren yelken sporuyla uğraşmaktadır ve dereceleri vardır. 1984 yılında askerlik görevini İzmir, Narlıdere'de Ege Ordu'sunda yapmıştır. 1990 yılında Almanya, Frankfurt’a yerleşmiştir. Daha sonra Türkiye'ye geri döndü.

1994 yılında piyano hobisi yüzünden müziğe olan ilgisi arttı. Müzik hayatına başlamadan önce Robinson Club Pamfilya’da üç yıl animatörlük yaptı. 1996 yılında Bay müzik ile albüm anlaşması imzaladı. 1997 yılında ise kendi adını taşıyan ilk albümünü piyasaya sundu ve büyük bir çıkış yakaladı. Türk pop ağırlıklı olmak üzere Blues, R&B, Caz gibi değişik türlerde şarkıları vardır. Sanatçı evlidir ve tam bir Bodrum aşığıdır.

Müzik Kariyeri

Mansur Ark, 1997 yılının Kasım ayında kendi adını taşıyan ilk albümü Mansur Ark'ı piyasaya sürdü. "Maalesef" adlı şarkıyla çıkış yaptı ve şarkı çok büyük ses getirdi ve dönemin hitleri arasına girdi. Ardından, 1999 yılında ikinci stüdyo albümü olan Öğrendim'i piyasaya sürdü. İlk albümdeki sesi getirmese de olumlu tepkiler aldı. "Seni seviyorum" adlı şarkı ile çıkış yapsa da "Gel Yanıma" adlı parçası daha çok ses getirdi. 2002 yılında üçüncü stüdyo albümü Fark'ı yayınladı. Albüm ilk iki albüm kadar ses getirmese de albümde yer alan Ragga Oktay'la "Yarim" adlı şarkıya yaptığı düeti ses getirdi. 2004 yılında Gazla Gitsin adlı dördüncü stüdyo albümünü yayınladı. Albümle aynı adı taşıyan "Gazla Gitsin" adlı şarkı dönemin hitleri arasına girdi. Parça radyolarda çalınması için çok istek alıyordu. Dördüncü albümünü yayınladıktan sonra müziğe beş yıllık bir ara veren Ark, 2009 yılında Sen de Bizdensin adlı beşinci stüdyo albümü ile müziğe geri dönmüştür. Albümle aynı adı taşıyan "Sen de Bizdensin" adlı parça oldukça beğenilmiştir. Radyolarda ve televizyonlarda oldukça sık çalındı. 2012 yılında altıncı stüdyo albümü Bu Defa'yı yayınlandı. Albüm çok ses getirmemiştir ama aynı yıl Volga Tamöz'ün yayınladğı Tam 90'dan adlı 90'lar şarkılarının yer aldığı toplama albümde "Sana Demedim Mi?" adlı hit şarkısını tekrar seslendirdi.

Oyunculuk Kariyeri

İlk olarak, 1998 yılında Kanal D'de yayınlanan dönemin fenomen dizisi Ruhsar adlı dizide konuk oyuncu olarak yer aldı. Ardından 1999 yılında TGRT'de yayınlanan İç Güveyi Billy adlı dizide başrol oynadı. 2002 yılında Kanal D'de yayınlanan Bayanlar Baylar adlı dizide "Zambo" karakterini canlandırdı. Yine aynı kanalda 2003 yılında Sultan Makamı adlı dizide konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında Mahpeyker Kösem Sultan adlı oynadığı ilk sinema filminde "Kızlar Ağası Mustafa Ağa" karakterini canlandırdı. 2012 yılında ise STAR'da yayınlanan İşler Güçler adlı dizide kendisini oynadı. Ardından yakın arkadaşı olan Ragga Oktay'ın yönettiği Mc Dandik adlı filmde Jamaikalı bir hakimi canlandırmıştır. Almanya'daki Türk televizyon kanalı Türkshow'da yayınlanan İthal Gelin adlı dizide başrol oynadı.