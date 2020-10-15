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Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayanlara para cezası kesildi

KOCAELİ'de koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 213 kişiye para cezası verildi.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 21 bin 450 kişi kontrol edildi, 1315 iş yeri denetlendi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 7, sosyal mesafe kuralına uymayan 19 ve maske takmayan 187 kişi ile tedbirlere riayet edilmeyen 2 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 75 şüpheli yakalandı.

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