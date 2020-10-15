Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural koronavirüse yakalandı

DENİZLİ’nin Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural’ın, yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

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Çivril Belediyesi’nde başkanlık katında sekreter olarak görev yapan M.Ü.T’nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla beraber aynı katta çalışan diğer personeller ile Başkan Niyazi Vural için koronavirüs testi yapıldı.

Yapılan koronavirüs testinde diğer çalışanların testi negatif çıkarken Başkan Vural’ın testi pozitif çıktı.

Karantinaya alındı sağlık durumu iyi

Ardından Vural evinde karantinaya alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.