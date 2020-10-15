BIST 1.191
DOLAR 7,92
EURO 9,30
ALTIN 482,95
HABER /  GÜNCEL
ADV Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri 14 Ekim’de kapılarını açtı

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural koronavirüse yakalandı

DENİZLİ’nin Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural’ın, yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Abone ol

Çivril Belediyesi’nde başkanlık katında sekreter olarak görev yapan M.Ü.T’nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla beraber aynı katta çalışan diğer personeller ile Başkan Niyazi Vural için koronavirüs testi yapıldı.

Yapılan koronavirüs testinde diğer çalışanların testi negatif çıkarken Başkan Vural’ın testi pozitif çıktı.

Karantinaya alındı sağlık durumu iyi

Ardından Vural evinde karantinaya alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İlgili Haberler
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin koronavirüse yakalandı
SON DAKİKA HABERLERİ
Karaismailoğlu Türkiye'de temsilcilik açmayan sosyal medya devlerini uyardı ne gerekiyorsa yapacağız
Türkiye Sırbistan maçı sonrası Şenol Güneş'e tepki: Caner Erkin neden yok hocam
Ali Babacan erken seçim tarihini öne çekti! 'Erdoğan süresini uzatmak için erken seçime gidecek'
Bakanlık uygulamayı hizmete sundu! Herkese 2 GB internet hediye
Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, Engin Yıldırım için çok net ifadeler kullandı istifasını istedi
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan 'Türkiye' açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
HDP içinde PKK isyanı! Ayhan Bilgen'den sonra Altan Tan HDP'ye tepki gösterdi
Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi! Ermenistan protesto edildi
Ajax Altay Bayındır'ın peşinde! Edwin van der Sar bizzat izledi
Mansur Ark kaç yaşında aslen nereli Mansur Ark şarkıları
Ankara'da feci olay! Su kanalı kazısında göçük meydana geldi 1 kişi öldü
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da
Yorumlar