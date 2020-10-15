Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi! Ermenistan protesto edildi
ABD'nin başkenti Washington'da Ermenistan ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalar protesto edildi.Abone ol
Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Beyaz Saray'ın önüne gelen iki yüz civarındaki eylemci, Azerbaycan lehine sloganlar attı.
Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tutumunu eleştiren dövizler taşıyan eylemciler, ABD yönetimine Ermenistan'ın işgalci tavırlarına ve sivillere yönelik saldırılarına son vermesi için baskı yapması çağrısında bulundu.
Azerbaycan'a destek
Beyaz Saray'ın önündeki eylemin ardından Türkiye'nin Washington'daki büyükelçilik binasının önüne giden grup, sevgi gösterisinde bulundu. Büyükelçilik yetkilileri, eylemcilerle selamlaşarak Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik desteğini vurguladı.
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